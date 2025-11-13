Já é possível ver as primeiras imagens de “The End of an Era”, série documental de Taylor Swift

O final do Eras Tour está cada vez mais próximo - é verdade que os concertos acabaram no final do ano passado mas os fãs ainda esperam por conhecer os bastidores - e já são conhecidas as primeiras imagens da série documental de seis episódios sobre a última digressão mundial de Taylor Swift.

The End of an Era estreia dia 12 de dezembro no Disney+ e o trailer que foi esta quinta-feira publicado começa com a cantora a declarar: “Estou muito consciente das forças misteriosas em ação, sobre as quais nunca terei controlo. Este espetáculo criou uma experiência de união para cerca de 70 mil pessoas de uma só vez. Há algo muito especial nisto”.

A série promete narrar o “desenvolvimento, impacto e funcionamento interno” da digressão que bateu todos os recordes de bilheteira. O trailer mostra uma série de imagens de bastidores e uma entrevista exclusiva da cantora além de relatar o início do relacionamento de Taylor com o seu agora noivo, o jogador de futebol americano Travis Kelce.

Ao que parece Travis já é visto como fazendo parte da família de Taylor, até a sua mãe é ouvida no trailer a dizer: “Travis Kelce traz muita alegria”.

Os convidados da Eras Tour também vão estar presentes no documentário. Sabrina Carpenter, Ed Sheeran, Gracie Abrams e Florence Welch aparecem durante as suas respetivas atuações surpresas, mas as imagens indicam que a presença de Sabrina Carpenter vai ser mais detalhada com as imagens de bastidores das duas estrelas a planearem a atuação conjunta no espetáculo em Nova Orleans.

No final do trailer é possível ver outro momento entre Taylor Swift e a sua mãe quando a artista lhe explica uma parte surpresa da atuação: “Então a sequência é: verso e refrão de New Year’s Day, ponte de Long Live, verso descendente de Long Live, “hold onto The memories they will hold onto you”, refrão de Long Live, mas em câmara lenta, acordes de New Year’s Day por baixo, e o último verso de The Manuscript”.