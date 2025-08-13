Sábado – Pense por si

Treestory: uma história georgiana contada à mesa

Em Lisboa, há um restaurante que traz na bagagem o melhor que a gastronomia da Geórgia tem para oferecer.

Margarida Bexiga com Ângela Marques 13 de agosto de 2025 às 07:00
O Treestory celebra a gastronomia da Geórgia em Lisboa com khachapuri, limonadas e vinhos típicos
Maria Mattos

A poucos passos da Praça do Marquês de Pombal, em Lisboa, há um restaurante que é praticamente um balcão de check-in de aeroporto. Chegando lá, basta repetir o nome com que tenha feito a reserva e em menos de nada estará a viajar até à Geórgia. Nota nada irrelevante: a Geórgia que aqui se experimenta à mesa é a antiga república soviética, país na intersecção da Europa com a Ásia, que tem como capital Tiblíssi, e não o "peach state" americano, que tem como capital Atlanta e adora um barbecue. 

