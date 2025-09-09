'Chefs on Fire': a cozinha com fogo regressa a Cascais

No fim de semana de 20 e 21 de setembro, a gastronomia volta a ganhar destaque em Cascais. O evento vai contar com a presença de 30 chefs nacionais e internacionais.

Depois dos pop-ups no verão, o Chefs On Fire regressa para uma sétima edição num novo local: o Parque Marechal Carmona, em Cascais. Desta vez, o festival gastronómico inspira-se no verso Por mares nunca antes navegados, de Luís Vaz de Camões, para dar a conhecer um total de 36 pratos cozinhados exclusivamente com fogo por 30 chefs nacionais e internacionais.

A 20 de setembro, no primeiro dia do evento, marcam presença nomes como Óscar Geadas, do restaurante G Pousada (1 estrela Michelin); Ana Moura, do Lamelas; Nuno Castro, do Fava Tonka, e Juliana Penteado, do Juliana. Os chefs mencionados vão preparar, respetivamente, um prato de carne, um prato de peixe, um prato vegetariano e uma sobremesa. No dia seguinte, distribuem-se pelas mesmas categorias Rodolfo Lavrador, do Cura (1 estrela Michelin); Rui Paula e Catarina Correia, da Casa de Chá da Boa Nova (duas estrelas Michelin); Diogo Formiga, do Encanto (1 estrela verde Michelin e 1 estrela Michelin) e Américo dos Santos, do Belcanto (2 estrelas Michelin). Nos "palcos internacionais" - Geórgia e Madrid - marcam presença os chefs georgianos Guram Baghdoshvili (Karater) e Davit Narimanishvili (Nanuka e Persimmons), e os chefs madrilenhos Nino Redruello (Fismuler) e Álvaro Castellanos & Iván Morales (Arzábal).



O pratos dos chefs Rui Paula e Catarina Correia, do restaurante Casa de Chá da Boa Nova DR

Entre as novidades desta edição destaca-se a Escola de Fogo, que tem curadoria do chef Alexandre Silva e vai oferecer uma introdução às técnicas de cozinha com o fogo a chefs amadores. Além disso, vai estar disponível também uma Escola de Fotografia, com aulas orientadas por profissionais da área e curadoria do fotógrafo Arlindo Camacho. As Fire Talks, moderadas por Paulo Amado, em parceria com o Congresso de Cozinha, vão levantar temas relacionados com a gastronomia. E o evento conta ainda com sets de DJ e concertos de bandas e artistas como Dino D'Santiago (20/9), Milhanas (21/9) e Rita Rocha (21/9).

Os bilhetes diários custam €85 (cinco pratos e duas bebidas) e o passe para todo o fim de semana dá acesso a 15 pratos e 10 bebidas, e custa €200. Este ano existe também possibilidade de comprar um bilhete diário por €50, que não inclui pratos.