Sábado – Pense por si

Sabores

Crítica: JNcQUOI Beach Club, um restaurante salvo pela paelha (★★★★)

No eixo Comporta-Carvalhal, encontrámos melgas e uma ótima (e cara) paelha. Tudo o resto, do couvert ao Hot Dog de Lavagante, não deslumbrou.

Capa da Sábado Edição 26 de agosto a 1 de setembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 26 de agosto a 1 de setembro
Crítica: JNcQUOI Beach Club, um restaurante salvo pela paelha (★★★★)
Ana Taborda 30 de agosto de 2025 às 10:00
O restaurante funciona no espaço do antigo Sal, que se mudou para a praia do Carvalhal
O restaurante funciona no espaço do antigo Sal, que se mudou para a praia do Carvalhal D. R.

Se entrasse no JNcQUOI Beach Club sem saber que estava no eixo Comporta-Carvalhal, haveria uma maneira simples de o local se tornar (fisicamente) evidente – pelo menos para quem está familiarizado com os arrozais e insetos típicos da zona. Ao nosso lado, numa mesa ocupada por seis pessoas, ainda não havia comida e já o pai e tio de uma vasta prole matava melgas (várias, com a mão) no sofá em que acabara de se sentar.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Restaurante Preços Cozinhar Restauração e catering Alasca Nova Iorque Ricardo Salgado
Artigos Relacionados
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

Menu shortcuts

Crítica: JNcQUOI Beach Club, um restaurante salvo pela paelha (★★★★)