"Herói", "querido amigo" e "um grande pioneiro": as reações à morte de Ozzy Osbourne (1948-2025)

"É com mais tristeza que simples palavras podem expressar que temos de informar que o nosso querido Ozzy Osbourne faleceu esta manhã. Ele estava com a sua família, rodeado de amor." Foi assim que a família do músico reagiu oficialmenteà morte de Osbourne, aos 76 anos, em declaração assinada pela viúva do cantor, Sharon, e pelos três filmes do casal, Aimee, Kelly e Jack. Foi a primeira de muitas reações à morte de uma lenda doheavy metal. Ao longo da noite desta terça-feira e da manhã desta quarta-feira, seguiram-se vários depoimentos sobre o músico.

Nas redes sociais (citado pela agência Reuters), Ronnie Wood, lendário guitarrista dos The Rolling Stones, de 78 anos, escreveu: "Estou muito triste por saber da morte do Ozzy Osbourne. Que adorável concerto de despedida teve no Back at the Beginning em Birmingham".

Wood referia-se ao concerto que aconteceu este mês, a 5 de julho, no estádio Villa Park, em Aston, Birmingham, que assinalou as últimas atuações ao vivo tanto de Ozzy Osbourne como dos Black Sabbath, grupo de que era vocalista - tendo sido até a primeira vez em 20 anos que a formação original da banda, composta por Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward, atuou junta em palco.

There are no amps loud enough to honor this rock legend. pic.twitter.com/GhLTFVdO0d — Spinal Tap (@SpinalTap) July 23, 2025

Os elementos dos Metallica, outra banda central na história do rock pesado e do heavy metal, também se pronunciaram. "É impossível traduzir por palavras o que o Ozzy Osbourne significou para os Metallica. Herói, ícone, pioneiro, inspiração, mentor e acima de tudo o resto amigo são algumas das palavras que nos vêm à cabeça", começaram por notar.

"O Ozzy e a Sharon acreditaram em nós e transformaram as nossas vidas e as nossas carreiras", acrescentaram os Metallica, rematando: "Ele ensinou-nos a jogar nos grandes campeonatos e a ser-se, ao mesmo tempo, caloroso, hospitaleiro, alguém que se ligava aos outros e um ser humano globalmente brilhante. Estamos de coração partido e devastados por esta perda. Enviamos o nosso amor e as nossas condolências à Sharon e à família de ambos, aos colegas de banda e ao seu grande círculo de amigos. Deixou um legado incrível".

OZZY RIP



It’s impossible to put into words what Ozzy Osbourne has meant to Metallica. Hero, icon, pioneer, inspiration, mentor, and, most of all, friend are a few that come to mind. Ozzy and Sharon believed in us and transformed our lives and careers. He taught us how to play… pic.twitter.com/Am4UZbLXpw — Metallica (@Metallica) July 22, 2025

Também nas redes sociais, Elton John comentou: "Muito triste por ouvir as notícias da morte do Ozzy Osbourne. Era um querido amigo e um grande pioneiro que garantiu o seu lugar no panteão dos deuses do rock - uma verdadeira lenda. Também era uma das pessoas mais divertidas que conheci. Vou ter muitas saudades dele. À Sharon e à família, envio as minhas condolências e o meu amor".

Numa declaração à revista The Hollywood Reporter, Alice Cooper, outra das lendas da história do rock, afirmou: "O mundo inteiro está de luto pelo Ozzy. Durante a sua longa carreira, ele ganhou um respeito imenso entre os seus pares e de fãs por todo o mundo, sendo visto como um showman ímpar e um ícone cultural. Vi sempre o Ozzy como um cruzamento entre um príncipe da escuridão, que era a persona que os fãs conheciam, e o bobo da corte". O lado divertido, acrescentou Cooper, era "aquele que a sua família e os seus amigos viam". "Foi e continuará a ser uma lenda do rock and roll. O rock 'n' roll é uma família e uma fraternidade. Quando perdemos um dos nossos, sangramos. Quem me dera ter conhecido melhor o meu irmão Ozzy. Sharon, Jack, Kelly, Aimee e a restante ninhada Ozzy: os nossos pensamentos e orações estão convosco esta noite."

Também em declaração oficial enviada à Hollywood Reporter, os elementos da banda Judas Priest - que tinha sido convidada para atuar no último concerto dos Black Sabbath mas que não o pôde fazer, porque já tinham confirmada uma atuação na primeira parte de um concerto de celebração dos 60 anos dos Scorpions, em Hanover, na Alemanha, tendo gravado, para compensar, uma versão do clássico War Pigs, dos Black Sabbath - garantiram estar "de corações partidos", tal como "milhões de pessoas em todo o mundo". "As palavras não podem traduzir os sentimentos de amor e perda que sentimos neste momento."

This was the final moment of the final show. Thanks for everything, Ozzy. Timeless legend pic.twitter.com/fosZsmTJ8a — Rock History (@historyrock_) July 22, 2025

Dirigindo-se à viúva de Ozzy Osbourne, Sharon, os elementos dos Judas Priest desejaram: "Que Deus te envolva a ti e à tua linda família com amor, paz e luz". Já numa mensagem ao falecido, apontaram: "Nunca nos deixarás. A tua música é eterna. Que Deus te abençoe, agora mais do que nunca, depois de nos teres abençoado a todos com a tua magnífica vida".

Na rede social X, Tony Iommi, guitarrista e principal compositor dos Black Sabbath, reagiu à morte do amigo: "Não consigo acreditar! O meu querido amigo Ozzy faleceu meras semanas depois do nosso último concerto no Villa Park. São notícias tão devastadoras que não consigo encontrar as palavras certas para a comentar. Não haverá outro como ele. Eu, o Geezer e o Bill perdemos o nosso irmão. Os meus pensamentos estão com a Sharon e com toda a família Osbourne. Descansa em paz, Oz."

I just can’t believe it! My dear dear friend Ozzy has passed away only weeks after our show at Villa Park.

It’s just such heartbreaking news that I can’t really find the words, there won’t ever be another like him. Geezer, Bill and myself have lost our brother.

My thoughts go… pic.twitter.com/tW9OMhvL47 — Tony Iommi (@tonyiommi) July 22, 2025

Na rede social Instagram, os compatriotas Duran Duran optaram por destacar a "tanta alegria, humor e força crua" que Osbourne deu ao mundo, "numa vida com tantos capítulos". Ozzy "era um gato que teve bem mais do que nove vidas", acrescentaram os elementos dos Duran Duran. Também na rede social Instagram, os elementos dos Foo Fighters apontaram: "Descansa em paz, Ozzy. E obrigado pela inspiração de uma vida. Sem ti, o rock and roll não teria um volume tão alto e não seria tão divertido".

Já Mike McCready, fundador e guitarrista dos Pearl Jam, emitiu uma nota na conta oficial da banda na rede social X. "Triste por ouvir que o Ozzy morreu. Quando estava no liceu, descobri os Sabbath. A "War Pigs" era aterrorizadora e hipnotizante ao mesmo tempo. Foi a voz do Ozzy que me transportou para um universo escuro. Um grande escape. Depois, quando o disco Blizzard of Ozz [álbum de estreia a solo de Osbourne] foi editado, tornei-me imediatamente um fã. O Randy Rhoads [guitarrista que tocou no primeiro disco a solo de Osbourne] foi uma influência e inspirou-me a tocar guitarra. Tive a sorte de poder tocar na canção "Immortal", do último disco [de Osbourne]. Obrigado pela música, Ozzy, que torna melhor a nossa viagem pela vida. Assinado: Mike McCready", escreveu.