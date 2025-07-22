Morreu Ozzy Osbourne

O músico dos Black Sabbath tinha 76 anos. Foi um dos pioneiros do heavy metal e uma das figuras mais carismáticas e polémicas do mundo da música.

Morreu o vocalista dos Black Sabbath, Ozzy Osbourne. O músico britânico, de 76 anos, que sofria de Parkinson, tinha estado reunido com a banda há poucas semanas para um concerto de despedida.

A notícia foi avançada pela família em comunicado citado pela BBC onde se pode ler: "É com mais tristeza do que as palavras conseguem transmitir que informamos que o nosso querido Ozzy morreu esta manhã. Estava com a família e rodeado de amor".

O Osbourne tinha participado num concerto de despedida com a banda Black Sabbath há duas semanas, a 5 de julho, no festival solidário "Back to the Beginning", realizado no Villa Park, em Birmingham, tendo atuado sentado num trono ao mesmo tempo que amigos e fãs se juntavam em palco, incluindo os Metallica e os Guns'n'Roses. A atração principal, contudo, foi mesmo a reunião da formação original dos Black Sabbath, com Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward.

John Michael Osbourne foi um dos pioneiros do estilo heavy metal e uma das figuras mais carismáticas da música britânica das últimas décadas. Os Black Sabbath são considerados uma das bandas seminais do final da década de 60, inícios da década de 70. Lançaram discos como Black Sabbath, Paranoid ou Sabbath Bloody Sabbath que foram essenciais para o desenvolvimento de um novo som.

A par dos Black Sabbath, Ozzy Osbourne teve também sucesso a solo, tendo lançado o primeiro disco, Blizzard of Ozz, em 1980. Deste registo saíram êxitos como "Mr. Crowley" ou "Crazy Train".

No currículo ficaram também as polémicas devido à sua música e comportamentos excessivos. Foi acusado de ter contribuído para um suicídio devido à canção "Suicide Solution", em 1984. Mas em 1981 ficou infame o momento em que arrancou a cabeça de uma pomba à dentada por estar embriagado. Um ano depois, um fã atirou um morcego para cima do palco durante um concerto e Ozzy mordeu a cabeça do animal por, alegadamente, achar que era de plástico.

Mais tarde seria a estrela de um reality show chamado The Osbournes, que seguia a vida do músico e da sua mulher Sharon, bem como dos dois filhos.