Sérgio Godinho e Rodrigo Amarante em Guimarães nos 20 anos do Centro Cultural Vila Flor

A sala vimaranense Centro Cultural Vila Flor celebra 20 anos com o festival Manta, um espetáculo de Rocío Molina com Niño de Elche e uma revisão de John Coltrane por Ricardo Toscano.

O Centro Cultural Vila Flor (CCVF), em Guimarães, assinala 20 anos em setembro com um programa que incluiCarnacióne a interpretação deA Love Supreme, e nomes como Sérgio Godinho e Rodrigo Amarante, foi esta quarta-feira anunciado.

Em comunicado, o CCVF refere que o 20º aniversário de "um centro que cria mundos há duas décadas" será marcado pela "convocatória de todos aos seus auditórios e jardins, apresentando momentos altos de expressão artística".

"ComoCarnación, de Rocío Molina com Niño de Elche; uma interpretação única deA Love Supremede John Coltrane (um dos álbuns mais emblemáticos da história do jazz) por Ricardo Toscano; a criatividade e irreverência musical de Branko; eAtlasde Ana Borralho e João Galante num amplo projeto artístico com a comunidade de Guimarães", adianta o CCVF.

O festival Manta, "que se tornou um caso de longevidade, celebração e imaginário de canções que mais ninguém esquecerá", vai abrir o programa a 12 e 13 de setembro, propondo "uma importante ligação entre gerações de artistas (locais, nacionais e internacionais) e seus públicos".

"É isso que esta edição volta a oferecer: nomes maiores do panorama nacional e internacional (Sérgio Godinho e Rodrigo Amarante) celebrados sem distância, juntamente com projetos em ascensão (Hot Air Balloon e Bia Maria) que prometem continuar a escrever esta incrível história sem fim à vista", sublinha o Centro Cultural Vila Flor.

Para 17 de setembro, dia do aniversário, está marcado o espetáculoCarnación, criado pela coreógrafa e bailarina espanhola Rocío Molina em colaboração com o cantor Niño de Elche, que em Guimarães se fazem acompanhar de três músicos em palco e a participação do BJazz Choir, um núcleo artístico da cidade.

Dois dias depois, na sexta-feira, 19 de setembro, "o aclamado saxofonista Ricardo Toscano apresenta no pequeno auditório do CCVF a sua reinterpretação deA Love Supreme, obra máxima de John Coltrane que completa 60 anos de existência".

No sábado está agendada a atuação de Branko "com a renovação das tendências levada a cabo" pelo músico "e a sua irresistível capacidade de contagiar com a sua música ao vivo".

"Depois de 20 anos de representação máxima, de sonho, de expressão e de afirmação de um lugar de liberdade, consumado a partir das artes e da cultura, este programa de celebração do 20º aniversário do Centro Cultural Vila Flor é acerca do futuro e de todas as forças que empurram a humanidade de volta a um caminho grandioso, para que possamos seguir juntos por mais 20 anos", salienta o CCVF.