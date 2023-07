O futuro dos livros é ouvi-los?

Na sequência dos e-books e do crescimento dos podcasts, intensifica-se a aposta nos audiolivros. Há quem veja no formato o futuro. Falámos com editoras e analisámos números para perceber o fenómeno.

Rui Vasconcelos tinha pouco tempo para ler, mas muita vontade de aprender sobre empreendedorismo e start-ups. Resolveu, então, aproveitar as suas caminhadas à noite, as horas que passava no carro ou no supermercado para começar a ouvir audiolivros. Passou de ler um livro por ano para ouvir 25. "Foi um hábito que entrou na minha vida para aproveitar os tempos mortos", diz o fundador da Radiobooks, empresa fundada em agosto de 2021 para colmatar a falta de audiolivros em português.