Parabéns, Mick Jagger: 8 canções para celebrar 80 anos de imortalidade

Aquele que para muitos é o mais carismático vocalista de sempre do rock and roll comemora 80 anos esta quarta-feira. Inverosímil, porque Jagger parece deter a fórmula da juventude eterna. Estas são 8 canções para o celebrar.

“Ele faz o que mais ninguém se arriscaria a fazer”, escrevia Patrick Lydon a 20 de julho de 1969, nas páginas do The New York Times. Acrescentava: “É um dançarino incomparável. Ele salta e pula, desce e põe-se de cócoras como um pequeno animal e balança. Não precisa de nada. Dança apenas para seu próprio prazer. Delicia-se por poder ser tão sórdido e ainda assim sedutor.”