Harry Styles, um sonho eufórico de uma noite de verão

Na sua segunda passagem por Portugal, o cantor britânico não desiludiu e não se cansou de agradecer aos fãs. À sua frente contou com 60 mil seguidores entusiásticos, alguns deles esperaram 24h para poder estar na primeira fila do concerto.

Com uma irrepreensível pontualidade britânica, às 21h03, Harry Edward Styles subiu ao palco do Passeio Marítimo de Algés e deu início ao tão aguardado regresso a Portugal. Recebido com a incontornável histeria de quem o segue devotamente, ouvia-se cada palavra da música Daydreaming gritada a pleno pulmão, como que a comprovar que o que estava a acontecer não era sonho e sim realidade.