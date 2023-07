"A Criada", um thriller de verão com segredos no sótão

As criadas estão no centro da ação de uma casa. Se tiverem humor, talvez saibam brincar à luta de classes ligeira num thriller, terá pensado Freida McFadden, autora deste bestseller de verão.

O sucesso de um thriller literário do século XXI começa-se a desenhar no prólogo, peça que se tornou essencial para convencer ou não o leitor do género. Freida McFadden, médica de formação, escreveu várias páginas até chegar às duas primeiras de A Criada, bestseller do ano passado que chegou há poucas semanas às livrarias portuguesas.