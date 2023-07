Nunca mais é sábado: temos 5 ideias para o seu fim de semana

1. O Parque Ecológico de Gameiro, na freguesia de Cabeção, em Mora (distrito de Évora), acolhe o Festival Sons do Rio, de 21 a 22 de julho. Esta sexta-feira, 21 de julho, atuam os artistas Pedro Moura e Luís Tringacheiro, a partir das 21h30, e no sábado, 22, não perca os concertos do Quarteto Transversal e Dino D'Santiago. Os bilhetes custam €2.







Dino D'Santiago DR

3. 4. A artista mexicana Silvana Estrada está de regresso a Portugal, desta vez em formato trio, para três concertos, a 22, 23 e 25 de julho. No sábado, 22, a cantora vai subir ao palco do Festival Músicas do Mundo de Sines, em Porto Covo, e no dia seguinte atua no Auditório CCOP, no Porto. Em Lisboa, pode assistir ao concerto da artista a 25, no B.Leza.





4. A peça Além dos Mares do Fim do Mundo, de Afonso Molinar, vai estar em cena no Centro Cultural Malaposta, em Olival Basto, até domingo, 23. O espetáculo foi inspirado no autor Bernardo Santareno e acompanha a história de um jovem escritor que percorre o seu arquivo familiar à procura de um avô que nunca conheceu. Os bilhetes custam €10.







Além dos Mares do Fim do Mundo, de Afonso Molinar Pedro Mostardinha



5. A edição deste ano das Noites de Verão, em Lisboa, dura até 28 de julho. Esta sexta-feira, 21, a artista Maya Dunietz vai interpretar canções da compositora etíope Emahoy Tsegué-Maryam Guèbrou (1923-2023) no Jardim da Galeria Quadrume, às 19h30. A entrada é livre e pode consultar toda a programação no site

Até 23 de julho, pode visitar a edição dos Fins de Semana Gastronómicos de Palmela dedicada à fruta da região. O evento junta 21 estabelecimentos de restauração do concelho, que vão apresentar pratos principais e sobremesas confecionadas com ingredientes como a maçã riscadinha, a laranja, a noz e morango.