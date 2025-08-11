Sábado – Pense por si

Cinco livros novos para juntar ao saco da praia

Lançados nas últimas semanas, estes títulos parecem escritos para serem lidos em agosto

Cinco livros novos para juntar ao saco da praia
Ângela Marques 11 de agosto de 2025 às 18:02
'Morte no White Hart Pub', de Chris Chibnall, é uma das edições recentes que pode descobrir
"Morte no White Hart Pub", de Chris Chibnall, é uma das edições recentes que pode descobrir Gary Gershoff/Getty Images

O mundo literário tem no verão uma espécie de renascimento - mas não serão tanto os livros a renascer quanto o serão os leitores. Quem nunca encarou uma mala para 15 dias de férias com a crença de que leria, em duas semanas, cinco thrillers, dois romances e ainda uma biografia? 

