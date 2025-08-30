Morreu o escritor Luis Fernando Verissimo

Sábado – Pense por si

Em Portugal o escritor era publicado pela Dom Quixote. Morreu aos 88 anos.

Diogo Barreto 30 de agosto de 2025 às 11:50
Morreu Luis Fernando Verissimo, escritor brasileiro de 88 anos, em Porto Alegre
Morreu Luis Fernando Verissimo, escritor brasileiro de 88 anos, em Porto Alegre

Luis Fernando Verissimo, escritor brasileiro, morreu este sábado aos 88 anos, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Brasil. O escritor estava internado no Hospital Moinhos de Vento há três semanas com pneumonia, segundo os familiares.

Verissimo tinha Parkinson e problemas cardíacos, pelo que em 2016 colocou um pacemaker. Em 2021, o escritor sofreu um AVC e desde então enfrentava dificuldades motoras e de comunicação, segundo o jornal brasileiro G1.

Em Portugal o escritor era publicado pela Dom Quixo.te

