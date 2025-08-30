Morreu o escritor Luis Fernando Verissimo

Edição de 26 de agosto a 1 de setembro

Em Portugal o escritor era publicado pela Dom Quixote. Morreu aos 88 anos.

Luis Fernando Verissimo, escritor brasileiro, morreu este sábado aos 88 anos, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Brasil. O escritor estava internado no Hospital Moinhos de Vento há três semanas com pneumonia, segundo os familiares.

Verissimo tinha Parkinson e problemas cardíacos, pelo que em 2016 colocou um pacemaker. Em 2021, o escritor sofreu um AVC e desde então enfrentava dificuldades motoras e de comunicação, segundo o jornal brasileiro G1.

