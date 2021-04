Uma espaçosa esplanada está a nascer em Lisboa: o coletivo Coral

Não é um mini-centro comercial dedicado à comida, nem um food court ao ar livre. Na falta de melhor, o novo projeto gastronómico da cidade de Lisboa adotou a definição de coletivo. As cervejas artesanais da Artesanalis, as massas frescas e secas feitas à mão no Café Mortara e as pizzas de fermentação natural do Valsa juntam-se agora num único espaço com várias lojas e portas, junto à rua da Graça. São o coletivo Coral, querem amplificar a discussão sobre cultura e comida e procuram financiamento coletivo.