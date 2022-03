No Café Mortara, 'a sopa é janta' no próximo fim de semana

Quem disse que sopa não pode ser o elemento principal de uma refeição? É com base nessa assunção que a sopa é apenas que Letícia Mendes e Vitor Mortara, a dupla por trás do Café Mortara –nome que homenageia a ascendência italiana de Vitor – decidiram organizar o seu primeiro Festival de Caldo, em parceria com a quintandeira mineira Matuta. Assim sendo, no próximo sábado e domingo, 12 e 13 de março, entre as 18h e as 22h, "sopa é janta" no Café Mortara, em Lisboa.