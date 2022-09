Um dom que é uma maldição

Ler Stephen King é ter algumas certezas absolutas. Que o escritor adora pincelar as suas histórias com sangue é uma e que o mestre do terror não dá ponto sem nó é outra. Neste novo livro, o autor de Carrie (1974), The Shining (1977) ou It – A Coisa (1986) – para lembrar porque é que Stephen King é considerado o mestre do terror – dá-nos um doce (um narrador que é uma criança, com uma voz a princípio ingénua, logo, que entretém) para muito rapidamente nos revelar com que veneno a vai cobrir: essa criança, Jamie Conklin, tem o dom (ou a maldição) de ver mortos.