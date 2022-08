Amor Towles: "Adoro andar na fronteira entre a História e a ficção"

O autor de 'As Regras da Cortesia' e de 'Um Gentleman em Moscovo', recomendado por Obama e Bill Gates, está de volta com 'Lincoln Highway'.

Do outro lado do ecrã sintonizado no Zoom, com uma grande estante de livros por trás, fala como se escrevesse, de um modo preciso e explicativo, preocupado com cada detalhe. O facto não surpreende quem conhece a sua obra, onde tudo surge perfeitamente ligado, mesmo que por vezes pareça desviar-se do tema central.