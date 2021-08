Mário de Carvalho: "Escrever é difícil, é um trabalho, um encargo"

A celebrar 40 anos de vida literária, Mário de Carvalho regressa com O Homem do Turbante Verde, volume de histórias breves, tal como o da sua estreia, Contos da Sétima Esfera, em 1981. Pretexto de conversa.

Queixa-se das costas, conta que está de colete ortopédico, ajeita-se no sofá e deixa-se levar pelas memórias de quatro décadas de escrita, prosa sobretudo (contos, romances, ensaios), mas também teatro e até cinema.



Com um novo livro no mercado, O Homem do Turbante Verde, e a preparar o próximo romance, Mário de Carvalho faz um balanço deste percurso.