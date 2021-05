A história de terror de Eli Roth

Série documental Eli Roth’s History of Horror desconstrói o género analisando os clássicos, com a preciosa ajuda de gente como Stephen King e Quentin Tarantino. Para ver no video on demand da AMC.

Eli Roth inscreveu o seu nome no cânone do cinema de terror logo na estreia, com Cabin Fever, de 2002. Da remistura de elementos clássicos do género - uma casa no bosque, estudantes universitários em festa e muito sangue - resultou o que Quentin Tarantino apelidou de "melhor novo filme americano do ano".