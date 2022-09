Quem é Daisy Edgar-Jones?

As mais lidas GPS

Comparam-na com Anne Hathaway, mas ela quer é ser como Tilda Swinton e Frances McDormand. A estrela de Normal People é agora A Rapariga Selvagem, em estreia nos cinemas esta quinta feira. Conheça-a melhor.

Os dois últimos anos têm sido intensos para Daisy Edgar-Jones. Estava o mundo em pijama, por alturas do primeiro confinamento devido à pandemia, quando estreou Normal People, a série (disponível na HBO Max) adaptada do bestseller de Sally Rooney em que fez par romântico com Paul Mescal – de quem ficou grande amiga. Foi a recordista de streaming da BBC, que a produziu, e valeu-lhe nomeações de Melhor Atriz nos Globos de Ouro e nos BAFTA, além de convites para muitos outros trabalhos.