Como terá envelhecido Dexter?

04 de novembro Joana Fonseca com Leonor Riso

Com o subtítulo New Blood, Dexter regressa oito anos depois. A nova temporada terá apenas 10 episódios e está em exclusivo na HBO Portugal. Valerá a pena vê-la?

Foi a barba – no último episódio da oitava temporada de Dexter, exibido a 22 de setembro de 2013, não foi a decadência da história, o amaciar do sadismo ou o malabarismo do arco narrativo que desiludiram a crítica e os espetadores, foi a barba que Dexter deixara crescer.