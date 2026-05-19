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"The Boroughs": quem procurar aqui "o novo Stranger Things", vai ao engano

Ainda assim, a série, que tem como produtores executivos os criadores do fenómeno de audiências da Netflix, tem acontecimentos sobrenaturais e algo de Goonies e de Spielberg. Estreia dia 21.

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André Almeida Santos 19 de maio de 2026 às 22:59
Ficção científica e sobrenatural são dois termos que se colam à nova produção da Netflix
Ficção científica e sobrenatural são dois termos que se colam à nova produção da Netflix Netflix

Se ao fim da primeira cena da série The Boroughs tiver uma sensação de déjà vu com algo que viu recentemente, está tudo bem. É propositado. O cenário que envolve a casa onde essa cena decorre é desértico, afinal está-se no Novo México, onde também acontecia Pluribus (Apple TV), a série de Vince Gilligan que marcou a ficção televisiva de 2025. A dica, contudo, não é indicativa de spoiler, embora The Boroughs e Pluribus se liguem um pouco mais para lá do cenário. E é isso que interessa: o início de The Boroughs joga com a construção de um universo muito Spielberguiano, que sabe ser sério e divertir, sobretudo entreter.

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