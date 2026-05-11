Uma série para ver esta semana: 'O Segredo de Window's Bay'

Entre o mistério, a comédia negra e o retrato de uma comunidade à beira do colapso, a série da Apple TV leva-nos até uma pequena ilha onde o passado parece recusar-se a ficar enterrado.

Disponível em Portugal na Apple TV, O Segredo de Widow’s Bay decorre numa pequena ilha da New England marcada por lendas, desconfianças e uma reputação difícil de vender. No centro da história está Tom Loftis, interpretado por Matthew Rhys, um presidente da câmara empenhado em revitalizar a localidade e transformá-la num destino turístico. A missão, porém, complica-se quando a própria comunidade insiste que Widow’s Bay está amaldiçoada.

A série joga com esse contraste entre ambição política, folclore local e acontecimentos cada vez mais estranhos. À medida que Tom tenta apresentar a ilha como um lugar atrativo para visitantes, o ambiente torna-se mais inquietante: há segredos antigos, habitantes excêntricos e uma sensação persistente de que todos sabem alguma coisa que preferem não revelar. O resultado é uma narrativa que mistura suspense e humor negro, sem perder de vista o lado humano de uma comunidade presa à sua própria história.

Além de Matthew Rhys, o elenco conta com Kate O’Flynn, Stephen Root, Kevin Carroll, Dale Dickey e Kingston Rumi Southwick, nomes que ajudam a compor o retrato de uma vila fechada, estranha e imprevisível. Criada por Katie Dippold, a série constrói o mistério não apenas a partir da possível maldição, mas também das relações entre as personagens, dos silêncios e das pequenas tensões que vão surgindo à superfície.

Mais do que perguntar se Widow’s Bay está ou não amaldiçoada, O Segredo de Widow’s Bay parece interessada em perceber o que uma comunidade escolhe esconder para sobreviver. É essa combinação de segredo, ironia e ameaça latente que torna a série convidativa: uma história sobre um lugar que quer recomeçar, mas onde cada tentativa de futuro parece esbarrar num passado que ainda tem contas a cobrar.