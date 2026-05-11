Estamos viciados em dramas históricos picantes?

A épica sobremesa portuguesa chegou ao Masterchef Austrália
11 de fevereiro de 2016 às 12:00Marco Alves
Estas produções históricas sem camisa são contos de fadas para adultos, com suor, lágrimas e sexo proibido. "Rivais" (Disney+), que volta agora para a segunda temporada, é a melhor de todas elas.
Quando os romances quentes e eróticos (seriam mesmo assim? nunca os lemos...), com capas sugestivas, da chancela literária Harlequin, andavam por aí mais soltos - num tempo em que os quiosques eram mais populares - via-se pouca gente com um na mão. Na generalidade, lia-se menos romances nos transportes públicos, existiam mais jornais nas mãos e, aqui entre nós, também havia maior pudor. As situações levemente eróticas ficavam no recato do lar e nas bocas fechadas.