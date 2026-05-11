Sábado – Pense por si

GPS

Estamos viciados em dramas históricos picantes?

Estas produções históricas sem camisa são contos de fadas para adultos, com suor, lágrimas e sexo proibido. "Rivais" (Disney+), que volta agora para a segunda temporada, é a melhor de todas elas.

Capa da Sábado Edição 5 a 11 de maio
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 5 a 11 de maio
As mais lidas GPS
André Almeida Santos 11 de maio de 2026 às 07:00
A segunda temporada de "Rivais" estreia na Disney+ no dia 15 de maio
A segunda temporada de "Rivais" estreia na Disney+ no dia 15 de maio D. R.

Quando os romances quentes e eróticos (seriam mesmo assim? nunca os lemos...), com capas sugestivas, da chancela literária Harlequin, andavam por aí mais soltos - num tempo em que os quiosques eram mais populares - via-se pouca gente com um na mão. Na generalidade, lia-se menos romances nos transportes públicos, existiam mais jornais nas mãos e, aqui entre nós, também havia maior pudor. As situações levemente eróticas ficavam no recato do lar e nas bocas fechadas.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login
Tópicos Séries filmes e séries Série A Televisão Netflix Ronald D. Moore Jilly Cooper Prime Video HBO The Walt Disney Company Inglaterra Escócia Cotswolds
Artigos Relacionados
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

Menu shortcuts

Estamos viciados em dramas históricos picantes?