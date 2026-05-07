Ainda nem estreou e série de Harry Potter já renovou para uma segunda temporada

As filmagens para a segunda temporada devem começar este outono, sendo que a primeira temporada só deve estrear no final deste ano.

A série da HBO baseada nos filmes Harry Potter renovou para uma segunda temporada, com as filmagens a começarem no outono deste ano, confirmou a HBO, responsável pela produção da adaptação. Primeira temporada tem estreia marcada para 25 de dezembro.

A segunda temporada deve seguir a história do segundo livro da saga: A Câmara dos Segredos, enquanto a primeira deve seguir os eventos do livro inicial da saga (A Pedra Filosofal). Os produtores da série querem adaptar os sete livros principais do universo Harry Potter ao longo de uma década (os livros foram já adaptados para oito filmes no passado).

Casey Bloys, diretor da HBO, moderou as expectativas quanto a uma nova temporada todos os anos. Em declarações ao The Hollywood Reporter, Bloys explicou que a escala de produções como Harry Potter, House of the Dragon ou The Last of Us torna impossível lançar novas temporadas todos os anos. Não é que as pessoas envolvidas estejam apenas a deixar o tempo passar; estas séries são complicadas de fazer", afirmou.

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Aos comandos da série, que terá mais de uma década de duração prevista, estão Francesca Gardiner, guionista, uma das produtoras executivas de Killing Eve e produtora consultiva de Succession - que terá o papel principal, escrevendo e supervisionando toda a série - e Mark Mylod, realizador e produtor executivo que trabalhou em séries como A Guerra dos Tronos, Entourage e Shameless antes de ganhar protagonismo pelo trabalho duplo que fez em Succession, realizando 16 episódios e assegurando a produção executiva de 37.