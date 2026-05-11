Série 'Adolescência' domina prémios Bafta TV 2026

A minissérie Adolescência, que estreou na Netflix em 2025, venceu quatro prémios na cerimónia dos Bafta Television Awards 2026: Melhor Série Limitada de Drama, Melhor Ator (Stephen Graham), Melhor Ator Secundário (Owen Cooper) e Melhor Atriz Secundária (Christine Tremarco).
Com apenas quatro episódios, recorde-se que a produção britânica conta a história de um adolescente de 13 anos (Owen Cooper) acusado de assassinar uma colega da escola. A série gerou debate público sobre a violência contra as mulheres e chegou ao top das 6 séries mais vistas de sempre da Netflix, um mês após o lançamento.
Criada por Jack Thorne e Stephen Graham, Adolescência foi realizada por Philip Barantini e valeu a Owen Cooper prémios como o Globo de Ouro de Melhor Ator Secundário em Televisão (entregue em janeiro de 2026) e o prémio de Melhor Ator Secundário numa Minissérie ou Série Antológica nos Emmys 2025. Cooper, com 16 anos, tornou-se assim no ator mais jovem de sempre a ganhar um Emmy.
Nos Bafta Television Awards, o prémio de Melhor Atriz foi entregue a Narges Rashidi pela participação em Prisoner 951, e a série Amandaland foi considerada a melhor na categoria de comédia.
O drama policial Code of Silence, protagonizado pelos atores Rose Ayling-Ellis, Andrew Buchan e Charlotte Ritchie, foi considerado a Melhor Série Dramática; o documentário See No Evil venceu na categoria de Série Factual, e o programa Channel 4 News: Israel-Iran: The Twelve Day War" venceu na categoria de Noticiário. A série The Studio venceu a categoria de Melhor Série Internacional.
A cerimónia de entrega dos prémios britânicos Bafta Television Awards realizou-se este domingo, 10 de maio, em Londres, no Reino Unido.