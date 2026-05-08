A última temporada de "The Bear" já tem data de estreia

A série criada por Christopher Storer termina na quinta temporada. Nos EUA, os novos episódios estreiam a 25 de junho na FX e Hulu; em Portugal, chegam no dia seguinte ao Disney+.

Tiago Neto 08 de maio de 2026 às 18:01
Jeremy Allen White encabeça o elenco da série criada por Christopher Storer FX

A cozinha mais tensa da televisão já tem data marcada para o último serviço. A quinta e última temporada de The Bear estreia nos Estados Unidos a 25 de junho, na FX e na Hulu, e chega a Portugal no dia seguinte, 26 de junho, em exclusivo no Disney+. Segundo a plataforma da Disney, os oito episódios da temporada final ficam disponíveis no dia de estreia.

O anúncio confirma também que esta será a despedida da série criada por Christopher Storer, uma das produções mais premiadas e comentadas dos últimos anos. O FX confirmou o fim de The Bear na quinta temporada, que será centrada nas consequências da decisão de Carmy de se afastar da cozinha e deixar o futuro do restaurante nas mãos de Sydney, Richie e Natalie.

A nova temporada chega depois de um episódio especial lançado de surpresa, Gary, , que funciona como flashback e acompanha Richie e Mikey numa viagem à cidade de Gary, no Indiana.

Estreada em 2022, The Bear acompanha Carmen “Carmy” Berzatto, interpretado por Jeremy Allen White, um chef de alta cozinha que regressa a Chicago depois da morte do irmão para assumir a antiga loja de sanduíches da família. O que começa como uma história sobre luto, dívidas, tachos e gritos numa cozinha apertada transforma-se, ao longo das temporadas, num retrato sobre ambição, trauma, família, trabalho e a obsessão quase impossível pela excelência.

Ao lado de Jeremy Allen White, o elenco conta com Ayo Edebiri, Ebon Moss-Bachrach, Abby Elliott, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas e Matty Matheson.

