A última temporada de 'The Bear' já tem data de estreia

Jeremy Allen White encabeça o elenco da série criada por Christopher StorerFX
A cozinha mais tensa da televisão já tem data marcada para o último serviço. A quinta e última temporada de The Bear estreia nos Estados Unidos a 25 de junho, na FX e na Hulu, e chega a Portugal no dia seguinte, 26 de junho, em exclusivo no Disney+. Segundo a plataforma da Disney, os oito episódios da temporada final ficam disponíveis no dia de estreia.
O anúncio confirma também que esta será a despedida da série criada por Christopher Storer, uma das produções mais premiadas e comentadas dos últimos anos. O FX confirmou o fim de The Bear na quinta temporada, que será centrada nas consequências da decisão de Carmy de se afastar da cozinha e deixar o futuro do restaurante nas mãos de Sydney, Richie e Natalie.
A nova temporada chega depois de um episódio especial lançado de surpresa, Gary, disponível no Disney+, que funciona como flashback e acompanha Richie e Mikey numa viagem à cidade de Gary, no Indiana.
Estreada em 2022, The Bear acompanha Carmen “Carmy” Berzatto, interpretado por Jeremy Allen White, um chef de alta cozinha que regressa a Chicago depois da morte do irmão para assumir a antiga loja de sanduíches da família. O que começa como uma história sobre luto, dívidas, tachos e gritos numa cozinha apertada transforma-se, ao longo das temporadas, num retrato sobre ambição, trauma, família, trabalho e a obsessão quase impossível pela excelência.
Ao lado de Jeremy Allen White, o elenco conta com Ayo Edebiri, Ebon Moss-Bachrach, Abby Elliott, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas e Matty Matheson.