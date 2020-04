Snacks e bebidas são o novo papel higiénico. Vendas disparam

A Associação Espanhola de Supermercados, que reúne 19.100 estabelecimentos, promoveu (com a empresa Gelt) um estudo sobre as alterações de consumo desde que foi decretado o estado de emergência e as conclusões são claras. Enquanto a procura por papel higiénico, que foi a grande loucura de meados de março, estabilizou, disparou na última semana a venda de snacks e bebidas alcoólicas: as cervejas registaram um aumento de 77,65%, seguidas de vinhos, que subiram 62,7%, e outras bebidas (dos vermutes e forticados aos destilados com whisky e vodca), com mais 36,5% – os valores equiparam-se aos da época natalícia, tradicionalmente a mais forte no comércio destes produtos. As guloseimas acompanham: também cresceu a venda de azeitonas, chocolate, batatas fritas e outros snacks de pacote.

Para perceber melhor esta tendência, o El País foi aos supermercados falar com os clientes. Claudia e Raúl, um casal residente em Madrid, num apartamento de 55 metros quadrados, explicou a sua rotina em tempos de quarentena: "De segunda a quinta bebemos uma cervejinha perto da hora de jantar e de sexta a domingo fazemos uma videochamada com a participação de vários amigos, em que tomamos o nosso vermute e mais uns copos."

Vão às compras uma vez por semana e os snacks e bebidas nunca falham: "Não podemos ir sair, ir jantar, ir ao cinema… o que havemos de fazer? Levanto-me, como, trabalho e faço o meu pilates, tirando isso… Estou sempre desejosa daquele fim de dia, em que bebemos a nossa cervejinha, é o nosso pequeno momento possível de descontração."

Não serão os únicos a fazer dos copos um ritual: as plataformas de comércio de vinho na Internet também já notaram as alterações, como conta Julián Ribalda, diretor da loja online Lavinia: "Nas últimas duas semanas, surgiram 46% de novos clientes – e são pessoas diferentes. Antes, quase só vendíamos vinhos acima de €15, os que os verdadeiros enófilos procuram, agora subiram as vendas de garrafas a partir dos €8. Nitidamente são pessoas que talvez até comprassem algum vinho, mas nos supermercados. Agora encomendam, para não terem de sair."

Além disso, há muitas festas online com os amigos, lives de Instagram que puxam pela participação da audiência e toda a gente quer estar em sintonia – a beber copos em grupo, como faziam quando podiam encontrar-se nos cafés, esplanadas e bares.

Em Portugal, deverá acontecer o mesmo, até porque os psicólogos especializados em stress e ansiedade, duas particularidades que marcam o nosso estado de espírito nestes tempos, dizem que "é normal" e já o viram acontecer noutros momentos, como depois dos atentados do 11 de setembro de 2001 em Nova Iorque ou do 11 de março de 2004 em madrid. "Uma das fases do stress pós-traumático, depois da fase de alarme, é essa: beber e comer guloseimas. Isto tem um efeito terapéutico, aumenta as endorfinas, o que combate a ansiedade", explica Carmelo Vázquez, catedrático de Psicopatologia da Universidade Complutense de Madrid.

Olga Castanyer, psicóloga clínica, vai mais longe: "Também bebo copos com os amigos por Skype. Não se come pescada cozida quando se sofre de stress, o corpo quer gorduras e açúcares, o cérebro pede uma recompensa por estar confinado. Pode ser chocolate e batatas fritas ou cervejas e vinho, tanto faz. Aqui acrescentamos as azeitonas… É a cultura do Mediterrâneo."

Em contraciclo, apesar dos incentivos à leitura – ao ponto de a nossa ministra da Cultura, Graça Fonseca, declarar que os livros são bens de primeira necessidade –, a venda de livros baixou. Em Portugal caiu mesmo abruptamente: na semana de 16 a 22 de março, os portugueses preferiram investir em papel higiénico, registando-se, segundo a empresa de estudos de mercado GfK POS Tracking, uma acentuada quebra de dois terços do valor (-65,8%) no mercado editorial, em comparação com a semana homóloga do ano passado.