Seis planos para o fim de semana: teatro em Almada e música no Porto

Esta semana, sugerimos-lhe um novo menu de almoço, mas também espetáculos no Porto, teatro em Almada e uma exposição em Vila do Conde.

A peça "Um Adeus Mais Que Perfeito" vai estar em cena no Teatro Joaquim Benite

A peça "Um Adeus Mais Que Perfeito" vai estar em cena no Teatro Joaquim Benite Rui Carlos Mateus/

1. Se estiver por Almada, aproveite para assistir à peça Um Adeus Mais Que Perfeito, em cena a partir desta sexta-feira, 16, no Teatro Joaquim Benite. Com encenação de Teresa Gafeira, Um Adeus Mais Que Perfeito parte do romance do escritor austríaco Peter Handke e convida a uma "viagem pela história da família [de Peter Handke]: a vida dura dos avós no campo; a determinação da mãe em escapar àquele pequeno mundo opressivo (...)". O espetáculo pode ser visto até 1 de fevereiro e este fim de semana há sessões agendadas para sexta-feira, sábado e domingo. Os bilhetes custam €13.

2. Com texto e encenação de Catarina Rôlo Salgueiro e Isabel Costa, a peça Burn Burn Burn, do coletivo Os Possessos, estreou em 2025 e vai passar este sábado, 17, pelo Teatro-Cine de Torres Vedras. Eis o enredo: "Numa biblioteca pública, um grupo de estranhos reúne-se para participar num clube de leitura. O diálogo em torno do livro que estão a ler e a divergência de opiniões entre os participantes, rapidamente se transforma numa discussão acesa". Os bilhetes custam €5.

3. Mais a norte, em Vila do Conde, aproveite o fim de semana para visitar a exposição Julio e o Modernismo em Portugal. Com curadoria de Bernardo Pinto de Almeida, a mostra está patente na Galeria Julio e reúne cerca de 150 obras de conceituados artistas do modernismo português. Pode ser visitada até 25 de janeiro e a entrada é livre.



A exposição “Julio e o Modernismo em Portugal" reúne cerca de 150 obras dos principais artistas modernistas portugueses DR

4. Em Lisboa, deixamos-lhe uma sugestão gastronómica. No restaurante The Lisbon Club 55, o chef Fábio Alves apresentou um novo menu de almoço (€20) para os dias úteis, disponível entre as 12h30 e as 15h30. O prato principal muda diariamente, mas as propostas vão focar-se no receituário tradicional português.

5. Ainda na capital, desta vez no espaço cultural Casa Capitão, pode assistir hoje a um concerto da artista Luísa Sobral. Em 2025, a cantora e compositora lançou o seu primeiro romance, Nem Todas as Árvores Morrem de Pé, e apresentou o novo single, O Resto das Nossas Vidas, que fará parte do próximo disco. O concerto tem início às 21h30 e os bilhetes custam €15.

6. Por último, falamos-lhe sobre o famoso musical Cats, que estreou em Londres e esteve quase 20 anos em cena na Broadway. O espetáculo regressou a Portugal, e depois de passar por Lisboa, vai estar em cena no Super Bock Arena, no Porto, até domingo, 18. Os bilhetes custam entre €35 e €75.