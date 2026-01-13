"Mata-te, Amor": Jennifer Lawrence e os demónios da maternidade

Jennifer Lawrence interpreta Grace, uma mulher atormentada por uma depressão pós-parto e por surtos psicóticosKimberley French
Jennifer Lawrence, sabemos, é uma excelente atriz. E uma estrela planetária: a sua participação na franquia The Hunger Games fez dela a atriz mais bem paga do mundo em 2015, depois de ter vencido o Óscar para Melhor Atriz por Guia Para Um Final Feliz (2013). Mas, entre a fama e o trabalho fez sempre questão de proclamar as suas convicções: Lawrence é uma feminista convicta e uma defensora dos direitos reprodutivos femininos, o que tenta, sempre que pode, transmitir nos filmes em que participa. Não espanta por isso que seja a protagonista deste novo filme de Lynne Ramsay, Mata-te, Amor (2025). A realizadora escocesa é conhecida pela sua cinematografia que trata de forma intensa temas como o luto, a culpa, morte, maternidade e crianças.