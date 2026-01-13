Sábado – Pense por si

Afinal, "Game of Thrones" também pode ser (só) divertido

Suspeitava-se que o novo spin-off do universo que George R. R. Martin criou seria algo diferente. Confirma-se: "A Knight Of The Seven Kingdoms" não só é diferente como é bem bom. Estreia dia 19 na HBO Max.

André Almeida Santos 13 de janeiro de 2026 às 22:00
Peter Claffey (esq.ª) e Dexter Sol Ansell (dir.ª) são os protagonistas da nova série da HBO Max
Peter Claffey (esq.ª) e Dexter Sol Ansell (dir.ª) são os protagonistas da nova série da HBO Max Steffan Hill / HBO

O tom leve de A Knight Of The Seven Kingdoms era aquilo que o universo de Game of Thrones (em português, A Guerra dos Tronos) estava a precisar. Goste-se ou não de House Of The Dragon, prequela cuja terceira temporada estreará este ano, sabe a mais do mesmo, concentrado numa só família, tentando resolver os problemas que existem no universo maior: o poder. Estes seis episódios, que começarão a chegar à HBO Max no dia 19 de janeiro, são uma lufada de ar fresco e aquele passo lateral que estes universos gigantescos costumam dar de vez em quando para desempoeirar a coisa.

