Do fado ao hip-hop: 10 motivos para voltarmos aos concertos este mês

A épica sobremesa portuguesa chegou ao Masterchef Austrália
11 de fevereiro de 2016 às 12:00Marco Alves
“Meteu-se” Natal e passagem de ano, mas não é caso para só regressarmos aos palcos em fevereiro. O primeiro mês de 2026 ainda tem muito para dar, em Torres Vedras, Lisboa, no Porto ou em Famalicão.
Para fãs de rap americano ou de fado português, de jazz ou indie-rock, de música portuguesa e internacional, janeiro promete ser um mês animado nos palcos. Eis dez sugestões para atirar 2025 para trás das costas e substituir a letargia das festividades pelo balanço da música ao vivo.