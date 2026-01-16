Sábado – Pense por si

Suplementos, snacks e higiene oral. O que está a mudar nas escolhas dos tutores nos cuidados com os patudos?

Compram ração premium, suplementos, snacks funcionais e cuidados orais, e estão dispostos a pagar mais por soluções sustentáveis.

16 de janeiro de 2026 às 08:29
O futuro do mercado para cães vai passar, cada vez mais, pela junção de três palavras-chave: premium, saúde e sustentabilidade. É o que diz o novo relatório Nextin Dog Trends, da Nextin Research (MarketPlace), que está a ser destacado como um dos barómetros mais completos sobre o que vem aí em alimentação, snacks, suplementos e cuidados orais para cães até 2027. O estudo baseia-se numa sondagem a 1.201 tutores de cães nos EUA, responsáveis pelas compras dos seus animais, e cruza comportamentos de consumo com tendências de inovação na indústria pet.

