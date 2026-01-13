Sábado – Pense por si

GPS

"O Bolo do Presidente": o que sobrevive às bombas e à tirania?

Passado num Iraque bombardeado e opressivo, o filme, que entrou na pré-seleção de nomeados aos Óscares, contrapõe a inocência à violência e o drama ao humor. Estreia dia 15 em Portugal.

Capa da Sábado Edição 6 a 12 de janeiro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 6 a 12 de janeiro
As mais lidas GPS
Nuno Miguel Guedes 13 de janeiro de 2026 às 16:00
O filme passa-se no Iraque dos anos 1990, então dirigido com mão de ferro pelo ditador Saddam Hussein
O filme passa-se no Iraque dos anos 1990, então dirigido com mão de ferro pelo ditador Saddam Hussein D. R.

Será sempre difícil, e quem sabe assustador, apresentar uma primeira obra - por mais seguro que se esteja. Mas ao que parece o realizador iraquiano Hasan Hadi superou com discreto brilhantismo esse obstáculo, trazendo-nos este O Bolo do Presidente (2025), que de resto lhe valeu o prémio Caméra d’Or, atribuído a realizadores estreantes no Festival de Cannes.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Artigos Relacionados
A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.

Menu shortcuts

"O Bolo do Presidente": o que sobrevive às bombas e à tirania?