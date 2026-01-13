"O Bolo do Presidente": o que sobrevive às bombas e à tirania?

A épica sobremesa portuguesa chegou ao Masterchef Austrália
11 de fevereiro de 2016 às 12:00Marco Alves
Passado num Iraque bombardeado e opressivo, o filme, que entrou na pré-seleção de nomeados aos Óscares, contrapõe a inocência à violência e o drama ao humor. Estreia dia 15 em Portugal.
Será sempre difícil, e quem sabe assustador, apresentar uma primeira obra - por mais seguro que se esteja. Mas ao que parece o realizador iraquiano Hasan Hadi superou com discreto brilhantismo esse obstáculo, trazendo-nos este O Bolo do Presidente (2025), que de resto lhe valeu o prémio Caméra d’Or, atribuído a realizadores estreantes no Festival de Cannes.