Russell Crowe sobre 'Gladiador II': “Faltou-lhe o centro moral”

O ator diz que a sequela não compreendeu o que tornava o original especial. Não o espetáculo, mas a integridade de Maximus, personagem que interpretou.

Russell Crowe nunca pareceu inteiramente reconciliado com a existência de Gladiador II (2024). Antes mesmo da estreia da sequela de Ridley Scott, admitiu sentir-se “ligeiramente desconfortável” com o regresso a uma história da qual, no seu entender, já não podia fazer parte. Agora, mais de um ano depois da chegada do filme aos cinemas, o ator foi mais longe, considera que a continuação é um exemplo “infeliz” de como nem sempre quem herda um mito compreende aquilo que o fez durar. Segundo Crowe, Gladiador II falhou porque perdeu o “centro moral” do original.

As declarações foram retomadas pelo jornal The Independent, depois de uma entrevista de Crowe à rádio australiana Triple J. “Não era a pompa. Não era a circunstância. Não era a ação. Era o centro moral”, afirmou o ator, referindo-se ao filme de 2000. Para Crowe, Gladiador funcionava porque Maximus era movido por uma linha ética simples e absoluta: a lealdade à mulher e ao filho assassinados, e a recusa em deixar que a ambição política ou o desejo pessoal contaminassem essa viagem de vingança.

Essa ideia, explicou, foi defendida diariamente durante a rodagem do primeiro filme. Crowe recordou que produtores e estúdio terão sugerido cenas sexuais entre Maximus e personagens femininas, incluindo Lucilla, interpretada por Connie Nielsen. O ator recusou, por considerar que isso destruiria a coerência da personagem. “Esta é a história de um homem que vinga a morte da mulher e do filho”, disse mais recentemente no Festival de Cinema de Taormina. “Não pode haver um momento nessa viagem em que ele pára e tem sexo com alguém. Não faz sentido, porque destrói a viagem.”

Gladiador II assenta precisamente numa escolha narrativa que Crowe parece ver como contrária a esse núcleo, a revelação de que Lucius, interpretado por Paul Mescal, é filho de Maximus e Lucilla. No primeiro filme, Lucius era o jovem sobrinho de Commodus e filho de Lucilla; na sequela, torna-se o herdeiro simbólico, e biológico, do antigo general romano. Para Crowe, essa opção reescreve a pureza trágica de Maximus, transformando uma personagem definida pelo luto e pela fidelidade numa figura com uma história paralela que, no seu entendimento, o filme original sempre evitou.

Esta não é a primeira vez que o ator exprime a opinião sem reservas. Em junho de 2024, numa entrevista ao podcast Kyle Meredith With..., Crowe dizia sentir-se “ligeiramente desconfortável” com a sequela, sobretudo porque Maximus morria no final do primeiro filme e, por isso, ele não tinha qualquer controlo sobre o que seria feito a partir dali. “Estou morto, a dois metros debaixo da terra”, afirmou então, acrescentando que algumas coisas que ouvira sobre a história não lhe pareciam pertencer à “viagem moral” da personagem.

Ainda assim, havia nessa primeira reação alguma ambivalência. Crowe reconhecia uma “pontinha de melancolia” e até de “ciúme”, não tanto por desejar voltar, mas por saber o que Gladiador representou na sua vida. O filme de Ridley Scott, estreado em 2000, tornou-se um fenómeno global, venceu cinco Óscares – incluindo Melhor Filme e Melhor Ator para Crowe – e abriu-lhe portas para uma nova fase da carreira em Hollywood.

Gladiador II, estreado em 2024, recuperou Ridley Scott na realização e Connie Nielsen e Derek Jacobi nos papéis de Lucilla e Gracchus, mas deslocou o centro dramático para Lucius. O elenco juntou Paul Mescal, Pedro Pascal, Joseph Quinn, Fred Hechinger e Denzel Washington, este último como Macrinus, antigo escravo e manipulador político. A receção crítica foi globalmente favorável, mas menos consensual do que a do original: no site Metacritic, o filme soma 64 pontos em 100, com base em 62 críticas, classificação descrita pela plataforma como “geralmente favorável”.