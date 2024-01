Começar o ano no cinema: 3 novos filmes para ver nas salas

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Esta quinta-feira, 4 de janeiro, chegam às salas de cinema as primeiras estreias do novo ano. "Ferrari", "O Processo Goldman" e "Quatro Filhas" dão bons sinais do que esperar.

Um documentário sobre o julgamento do ativista francês Pierre Goldman, um filme sobre a vida de Enzo Ferrari e uma longa-metragem que mistura a realidade com a ficção: eis as nossas sugestões para começar o ano no cinema.



Ferrari