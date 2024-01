'Oppenheimer' lidera corrida aos Óscares com 13 nomeações

Opphenheimer está nomeado em 13 categorias, incluindo Melhor Filme e Melhor Realização. As nomeações para a cerimónia 96 da entrega dos Óscares foram conhecidas esta terça-feira. O anúncio contou com a apresentação de Zazie Beetz e Jack Quaid.



Em destaque também os filmes Assassinos da Lua das Flores, Pobres Criaturas e Anatomia de uma Queda.





Portugueses nomeados só indiretamente ou coletivamente. O fado de Carminho está indiretamente nomeado por fazer parte da banda sonora do filme Pobres Criaturas, nomeado nesta categoria. Já o realizador Joaquim dos Santos está nomeado Kemp Powers, Justin K. Thompson, Phil Lord, Christopher Miller e Amy Pascal pelo filme de animação Homem-Aranha: Através do Aranhaverso. Apesar do nome do português não aparecer nos nomeados dos Óscares, faz parte da realização do mesmo.Veja a lista dos nomeados nas principais categorias:American FictionAnatomia de uma quedaBarbieOs ExcluídosAssassinos da Lua das FloresMaestroOpphenheimerPast LivesPobres CriaturasA Zona de InteresseAnatomia de uma queda - Justine TrietAssassinos da Lua das Flores - Martin ScorseseOpphenheimer - Christopher NolanPobres Criaturas - Yorgos LanthimosA Zona de Interesse - Jonathan GlazerBradley Cooper - MaestroColman Domingo - RustinPaul Giamati - Os ExcluídosCillian Murphy - OppenheimerJeffrey Wright - American FictionAnnette Bening - NyadLilly Gladstone - Assassinos da Lua das FloresSandra Hüller - Anatomia de uma quedaCarey Mulligan - MaestroEmma Stone - Pobres CriaturasSterling K. Brown - American FictionRobert de Niro - Assassinos da Lua das FloresRobert Downey Jr. - OppenheimerRyan Gosling - BarbieMark Ruffalo - Pobres CriaturasEmily Blunt - OppenheimerDanielle Brooks - The Color PurpleAmerica Ferrera - BarbieJodie Foster - NyadDa'vine Joy Randolph - Os ExcluídosAnatomia de uma QuedaOs ExcluídosMaestroMay DecemberPast LivesAmerican FictionBarbieOppenheimerPobres CriaturasA Zona de InteresseIo CapitanoPerfect DaysSociety of the snowThe Teachers LoungeA Zona de InteresseThe boy and the HeronElementalNimonaRobot DreamsHomem-Aranha: Através do AranhaversoBobi Wine: The people's PresidentThe eternal memoryFour DaughtersTo kill a tiger20 days in Mariupol