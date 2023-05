Documentário português vence International Tourism Film Festival Africa

"ECOMARE" baseia-se no trabalho desenvolvido num laboratório da Universidade de Aveiro dedicado às ciências do mar e à pesquisa e reabilitação de animais marinhos.

O documentário português ECOMARE - Investigação e Salvamento de Espécies Marinhas venceu um galardão de ouro na 5ª Edição do International Tourism Film Festival Africa (ITFFA). O festival decorreu na Cidade do Cabo, na África do Sul, de 4 a 6 de maio.



O trabalho luso, que conta com a realização de Pedro Miguel Ferreira, Joaquim Pedro Ferreira e Paulo Caetano, ganhou a distinção para melhor Documentário / Série TV na categoria de Conservação e Vida Selvagem.





A carregar o vídeo ... ECOMARE

A obra cinematográfica baseia-se no trabalho desenvolvido no Ecomare , um centro de investigação dedicado às ciências do mar e à pesquisa e reabilitação de animais marinhos. O laboratório faz parte da Universidade de Aveiro, tendo sido inaugurado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, em 2017.O filme conta com argumento de Paulo Caetano e Joaquim Pedro Ferreira, edição de Inês Tomé, revisão científica do Centro de Estudos do Ambiente e do Mar (CESAM), sonoplastia da Billyboom Sound Design, narração de Celestino Alves, Produção da PlaySolutions Audiovisuais. Teve ainda a colaboração da RTP, canal onde foi emitido em julho de 2022.O ITFFA é um festival internacional, fundado em 2019, que homenageia produções relacionadas com turismo e viagens. Este ano, foram a concurso 378 obras audiovisuais, de 59 países diferentes.