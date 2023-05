"Cidade em Chamas": uma série para ficar colado ao ecrã

Antes de Josh Schwartz e Stephanie Savage, as séries para adolescentes eram simples. Tudo mudou com "O.C." e "Gossip Girl". Na nova "Cidade Em Chamas", constroem uma intensa teia em Nova Iorque.

Em 2015, o norte-americano Garth Risk Hallberg apresentou-se com um primeiro romance que causou furor antes da edição por causa dos chorudos dois milhões de dólares que recebeu de avanço para escrever. O romance seria depois publicado em Portugal com o título Cidade Em Chamas (Editorial Teorema). Tudo se passava nos anos 1970, mais precisamente entre o Natal de 1976 e 13 de julho de 1977, dia do famoso blackout (falha geral de eletricidade) em Nova Iorque. No âmago da narrativa, o homicídio de uma estudante na véspera de Ano Novo no Central Park.