O mundo rendido a Rosalía: será "Lux" o álbum do ano?

O novo álbum da cantora espanhola, editado esta sexta-feira, conquistou os corações dos críticos. O que já se escreveu pelo mundo sobre "Lux" e o que Rosalía já comentou?

A cantora espanhola editou esta sexta-feira o seu quarto álbum de estúdio, sucessor de "Los Ángeles", "El Mal Querer" e "Motomami"

Mariano Regidor Redferns for ABA

Desde os primórdios da carreira que a cantora espanhola Rosalía se destaca pela originalidade e capacidade de transcender géneros musicais. Perante o sucesso de Motomami (2022), terceiro álbum de estúdio da artista, muitos tentaram prever qual seria o próximo passo na carreira da cantora. Mas Lux (latim para luz), o quarto álbum de estúdio de Rosalía, divulgado ao público esta sexta-feira, 7 de novembro, revelou-se uma surpresa, tanto para fãs como para a crítica especializada.

A BBC News descreve-o como um álbum “radical e revitalizante” e elogia a capacidade da artista expandir horizontes sonoros na discografia e incorporar o que aprendeu sobre música clássica na Escola Superior de Música de Catalunya. O disco foi gravado com o auxílio da Orquestra Sinfónica de Londres e arranjos da Caroline Shaw, compositora clássica e vencedora do prémio Pulitzer em 2013.

O artigo da BBC também menciona a opinião da estrela pop norte-americana Madonna, que considera Rosalía uma “autêntica visionária” e que descreveu Lux como um disco que “não consegue parar de ouvir”.

Lux tem 18 faixas e inclui letras em 13 idiomas diferentes (entre eles o português e o mandarim), um texto declamado pela cantora e poeta norte-americana Patti Smith e convidados como a artista islandesa Björk . Outros dos nomes envolvidos na produção do disco foi Ryan Tedder, vocalista de OneRepublic que comentou com Billboard que foi dos projetos mais divertidos que fez: “Toda a gente me perguntava 'como é a nova música da Rosalía?' e eu respondia sempre 'nada que possas remotamente imaginar'.”

“Só quero poder divertir-me enquanto faço música”, disse recentemente Rosalía numa entrevista para a BBC 6 Music, “e a única maneira de o fazer é tentar fazê-lo de uma forma diferente. Quer-se extremos. Quer-se opostos”, acrescentou.

Noutra entrevista para o The Guardian, Rosalía também se mostrou aborrecida com a música pop contemporânea: “Estou farta de ver pessoas a mencionar celebridades e celebridades a referirem-se umas às outras. Tenho muito mais fascínio por santos”, afirmou. Algumas das figuras que inspiraram a cantora durante a conceção do álbum foram Santa Rosalia de Palermo, a Mestra Sun Bu’er e Miriã, irmã de Moisés.

A revista The Variety também não poupou nos elogios e descreveu LUX como uma “odisseia espiritual construída a partir de materiais e referências recolhidas pela artista e que foram organizadas com a maior das delicadezas durante os últimos três anos”.

Já a revista Rolling Stone avaliou o álbum com cinco estrelas (em cinco), assim como o The Independent, que, juntamente com a BBC News, levantou a hipótese de Lux ser o melhor álbum do ano.