"Ninguém Quer Isto": vamos voltar a olhar para o espelho?

Uma das comédias românticas mais populares dos últimos anos, que mostra o que os adultos procuram num ecrã e no streaming, regressa esta 5.ª feira, dia 23, à Netflix, com 10 novos episódios.

André Almeida Santos 20 de outubro de 2025 às 18:00
Noah (Adam Brody) e Joanne (Kristen Bell), os protagonistas da série, estão de volta para uma segunda temporada Erin Simkin / Netflix

As comédias românticas foram sempre rodeadas por cercas sanitárias. São coisas leves, noutros tempos criavam moldes para a idealização das relações (agora isso foi substituído pelas redes sociais) enquanto mantinham uma certa ideia de que as relações poderiam ser quentes, apaixonadas e, mesmo assim, dar tudo certinho no “viveram felizes para sempre”.

"Ninguém Quer Isto": vamos voltar a olhar para o espelho?