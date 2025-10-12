Sábado – Pense por si

Música

Os loops de amor de Sam the Kid, entre "a história dos pais" e "a visão" do filho

O rapper e produtor apresenta pela primeira vez ao vivo um mítico álbum de instrumentais de 2002. Eis a história de "Beats Vol.1: Amor", em breve nos palcos de Lisboa e Porto.

Edição de 7 a 13 de outubro
Tiago Neto 12 de outubro de 2025 às 10:00
Autor de três álbuns de rap, Sam the Kid prepara-se para revisitar ao vivo o seu único álbum de instrumentais
Autor de três álbuns de rap, Sam the Kid prepara-se para revisitar ao vivo o seu único álbum de instrumentais Pedro Catarino

Um cigarro, fumado à pressa à entrada, serve de prelúdio. “É aqui que gravamos o [podcast] Três Pancadas”, atira Samuel Mira, 46 anos, filho primogénito da segunda colheita de rappers portugueses, enquanto dá a volta à chave na porta do anexo contíguo à sede do Clube Futebol de Chelas. A sala onde entramos tem discos, roupas e folhas espalhadas em caixas, prateleiras e mesas, São coordenadas do trabalho que Sam the Kid leva na música e fora desta enquanto poeta, arquivista da história do hip-hop em Portugal e narrador das ruas de Chelas que contam também a sua história.

Tópicos Romance Música Hip-hop Sam the Kid Robert Evans Orelha Negra YouTube Centro Cultural de Belém Lisboa Porto Portugal
