Estes são os principais nomeados para os Grammy de 2026

A lista de nomeados aos Grammy foi revelada esta sexta-feira e Kendrick Lamar, Lady Gaga, Leon Thoman, Bad Bunny e Sabrina Carpenter estão entre os preferidos.
Kendrick Lamar acumula nove nomeações, enquanto Lady Gaga conta com sete. Seguem-se Leon Thoman, Bad Bunny e Sabrina Carpenter com seis nomeações cada.
A maior cerimónia de entrega de prémios de música dos Estados Unidos acontece a 1 de fevereiro de 2026, dentro de menos de três meses, e a cerimónia terá lugar em Los Angeles. Esta edição conta duas novas categorias: a de Melhor Capa e Melhor Álbum de Country Tradicional (categoria que está a levantar polémica já que há quem considere que é racista, já que é uma resposta a Beyoncé ter vencido o Grammy de Melhor Disco Country na cerimónia deste ano). Ao todo haverá, então, 95 categorias no Grammy de 2026.
Veja abaixo os nomeados:
Álbum do Ano
Debi Tirar Más Fotos - Bad Bunny
Swag - Justin Bieber
Man's Best Friend - Sabrina Carpenter
Let God Sort 'Em Out - Clipse, Pusha T, Malice
Mayhem - Lady Gaga
GNX - Kendrick Lamar
Mutt - Leon Thomas
Chromakopia - Tyler, The Creator
Gravação do Ano
DtMF - Bad Bunny
Manchild - Sabrina Carpenter
Anxiety - Doechii
Wildflower - Billie Eilish
Abracadabra - Lady Gaga
Luther - Kendrick Lamar e SZA
The Subway - Chappell Roan
Apt. - Rosé, Bruno Mars
Música do Ano
Golden - HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami (KPop Demon Hunters)
Luther - Kendrick Lamar, SZA
Manchild - Sabrina Carpenter
Wildflower - Billie Eilish
Dtmf - Bad Bunny
Abracadabra - Lady Gaga
Anxiety - Doechii
Apt. - Rosé, Bruno Mars
Artista Revelação
Olivia Dean
Katseye
The Marias
Addison Raesombr
Leon Thomas
Alex Warren
Lola Young
Melhor Álbum de Música Urbana
Debi Tirar Más Fotos - Bad Bunny
Mixteip - J Balvin
Ferxxo Vol x: Sagrado - Feid
Naiki - Nicki Nicole
EUB Deluxe - Trueno
Sinfonico (En Vivo) - Yandel
Melhor Álbum de R&B
Beloved - Giveon
Why Not More? - Coco Jones
The Crown - Ledisi
Escape Room - Teyana Taylor
Mutt - Leon Thomas
Melhor Álbum de Rap
Let God Sort 'Em Out - Clipse, Pusha T & Malice
Glorious - GloRilla
God Does Like Ugly - JID
GNX - Kendrick Lamar
Chromakopia - Tyler, The Creator
Melhor Álbum de Rock
Private music - Deftones
I Quit - Haim
From Zero - Linkin Park
Never Enough - Turnstile
Idols - Yungblud
Melhor Álbum de Pop Vocal
Swag - Justin Bieber
Man's Best Friend - Sabrina Carpenter
Something Beautiful - Miley Cyrus
Mayhem - Lady Gaga
I've Tried Everything But Therapy (Part 2) - Teddy Swims
Melhor Performance Pop Solo Vocal
Daisies - Justin Bieber
Manchild - Sabrina Carpenter
Disease - Lady Gaga
The Subway - Chappell Roan
Messy - Lola Young
Melhor Performance Pop Duo/Grupo
Defying Gravity – Cynthia Erivo & Ariana Grande
Golden – HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami (KPop Demon Hunters)
Gabriela – Katseye
APT. – Rosé, Bruno Mars
30 for 30 – SZA, Kendrick Lamar
Melhor Álbum Dance/Eletrónica
Eusexua — FKA Twigs
Ten Days — Fred Again..
Fancy That — PinkPantheress
Inhale / Exhale — Rüfüs Du Sol
F*** U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!! <3 — Skrillex
Música para mídia visual
As Alive As You Need Me To Be - Trent Reznor & Atticus Ross - Tron: Ares
Golden - HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami (KPop Demon Hunters)
I Lied to you - Sinners
Never Too Late - Elton John e Brandi Carlile - Elton John: Never Too Late
Melhor Álbum de Country Tradicional
Dollar a Day - Charley Crockett
American Romance - Lukas Nelson
Oh What a Beautiful World - Willie Nelson
Hard Headed Woman - Margo Price
Ain't In It For My Health - Zach Top
Melhor Álbum de Country Contemporâneo
Patterns - Kelsea Ballerini
Snipe Hunter - Tyler Childers
Evangeline vs. The Machine - Eric Church
Beautifully Broken - Jelly Roll
Postcard From Texas - Miranda Lambert
Produtor do ano, não-clássico
Dan Auerbach
CirkutDijon
Blake Mills
Sounwave
Compositor do ano, não-clássico
Amy Allen
Edgar Barrera
Jessie Jo Dillon
Tobias Jesso Jr.
Laura Veltz