Estes são os principais nomeados para os Grammy de 2026

Luana Augusto 07 de novembro de 2025 às 17:28
A lista de nomeados aos Grammy foi revelada esta sexta-feira e Kendrick Lamar, Lady Gaga, Leon Thoman, Bad Bunny e Sabrina Carpenter estão entre os preferidos.

Kendrick Lamar acumula nove nomeações, enquanto Lady Gaga conta com sete. Seguem-se Leon Thoman, Bad Bunny e Sabrina Carpenter com seis nomeações cada.

A maior cerimónia de entrega de prémios de música dos Estados Unidos acontece a 1 de fevereiro de 2026, dentro de menos de três meses, e a cerimónia terá lugar em Los Angeles. Esta edição conta duas novas categorias: a de Melhor Capa e Melhor Álbum de Country Tradicional (categoria que está a levantar polémica já que há quem considere que é racista, já que é uma resposta a Beyoncé ter vencido o Grammy de Melhor Disco Country na cerimónia deste ano). Ao todo haverá, então, 95 categorias no Grammy de 2026.

Veja abaixo os nomeados:

Álbum do Ano

Debi Tirar Más Fotos - Bad Bunny

Swag - Justin Bieber

Man's Best Friend - Sabrina Carpenter

Let God Sort 'Em Out - Clipse, Pusha T, Malice

Mayhem - Lady Gaga

GNX - Kendrick Lamar

Mutt - Leon Thomas

Chromakopia - Tyler, The Creator

Gravação do Ano

DtMF - Bad Bunny

Manchild - Sabrina Carpenter

Anxiety - Doechii

Wildflower - Billie Eilish

Abracadabra - Lady Gaga

Luther - Kendrick Lamar e SZA

The Subway - Chappell Roan

Apt. - Rosé, Bruno Mars

Música do Ano

Golden - HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami (KPop Demon Hunters)

Luther - Kendrick Lamar, SZA

Manchild - Sabrina Carpenter

Wildflower - Billie Eilish

Dtmf - Bad Bunny

Abracadabra - Lady Gaga

Anxiety - Doechii

Apt. - Rosé, Bruno Mars

Artista Revelação

Olivia Dean

Katseye

The Marias

Addison Raesombr

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young

Melhor Álbum de Música Urbana

Debi Tirar Más Fotos - Bad Bunny

Mixteip - J Balvin

Ferxxo Vol x: Sagrado - Feid

Naiki - Nicki Nicole

EUB Deluxe - Trueno

Sinfonico (En Vivo) - Yandel

Melhor Álbum de R&B

Beloved - Giveon

Why Not More? - Coco Jones

The Crown - Ledisi

Escape Room - Teyana Taylor

Mutt - Leon Thomas

Melhor Álbum de Rap

Let God Sort 'Em Out - Clipse, Pusha T & Malice

Glorious - GloRilla

God Does Like Ugly - JID

GNX - Kendrick Lamar

Chromakopia - Tyler, The Creator

Melhor Álbum de Rock

Private music - Deftones

I Quit - Haim

From Zero - Linkin Park

Never Enough - Turnstile

Idols - Yungblud

Melhor Álbum de Pop Vocal

Swag - Justin Bieber

Man's Best Friend - Sabrina Carpenter

Something Beautiful - Miley Cyrus

Mayhem - Lady Gaga

I've Tried Everything But Therapy (Part 2) - Teddy Swims

Melhor Performance Pop Solo Vocal

Daisies - Justin Bieber

Manchild - Sabrina Carpenter

Disease - Lady Gaga

The Subway - Chappell Roan

Messy - Lola Young

Melhor Performance Pop Duo/Grupo

Defying Gravity – Cynthia Erivo & Ariana Grande

Golden – HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami (KPop Demon Hunters)

Gabriela – Katseye

APT. – Rosé, Bruno Mars

30 for 30 – SZA, Kendrick Lamar

Melhor Álbum Dance/Eletrónica

Eusexua — FKA Twigs

Ten Days — Fred Again..

Fancy That — PinkPantheress

Inhale / Exhale — Rüfüs Du Sol

F*** U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!! <3 — Skrillex

Música para mídia visual

As Alive As You Need Me To Be - Trent Reznor & Atticus Ross - Tron: Ares

Golden - HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami (KPop Demon Hunters)

I Lied to you - Sinners

Never Too Late - Elton John e Brandi Carlile - Elton John: Never Too Late

Melhor Álbum de Country Tradicional

Dollar a Day - Charley Crockett

American Romance - Lukas Nelson

Oh What a Beautiful World - Willie Nelson

Hard Headed Woman - Margo Price

Ain't In It For My Health - Zach Top

Melhor Álbum de Country Contemporâneo

Patterns - Kelsea Ballerini

Snipe Hunter - Tyler Childers

Evangeline vs. The Machine - Eric Church

Beautifully Broken - Jelly Roll

Postcard From Texas - Miranda Lambert

Produtor do ano, não-clássico

Dan Auerbach

CirkutDijon

Blake Mills

Sounwave

Compositor do ano, não-clássico

Amy Allen

Edgar Barrera

Jessie Jo Dillon

Tobias Jesso Jr.

Laura Veltz

