Nunca mais é sábado: da música aos Caricas, temos 5 ideias para o seu fim de semana

Funaná no B.Leza, Panda e os Caricas no Campo Pequeno, concertos em Lisboa, Guimarães e Porto e animação na pista de dança do Plano B: temos várias sugestões para este fim de semana.

1. É um assumido "fim de ciclo", mas nada de tristezas que a hora é de comemoração. A banda portuguesa Fogo Fogo vai dar "por encerrado o ano de concertos" e, num momento em que celebra o segundo aniversário do álbum Fladu Fla (lançado em 2021), o quinteto formado por Francisco Rebelo (baixista), João Gomes (teclista), Edu Mundo (baterista) e Danilo Lopes e David Pessoa (vozes e guitarras) despede-se de 2023 ao vivo esta sexta-feira, 15 de dezembro, no B.Leza, em Lisboa.



No clube de concertos do Cais do Sodré, os Fogo Fogo prometem "celebrar a música", aquecendo o público com os ritmos quentes do seu funaná, que se mistura num caldeirão com outros ritmos, como o rock e o funk. Um single recém-lançado, Nhô Buli, é o mote para um 2024 que "vai trazer outras grandes novidades", promete ainda o quinteto. Antes, porém, festeja-se este Fladu Fla a dançar.





2. Se tem crianças na família, temos um plano para lhe sugerir - em princípio, infalível na missão de entreter os mais pequenos. Este sábado e domingo, vá até ao Campo Pequeno, em Lisboa, ver o musical Panda e os Caricas no Mar, "uma aventura nos mares" em que o Pando e os seus amigos Caricas encontram "o rapazinho de azul que lhes abre todo um novo horizonte à volta da água e dos mares", ajudando-os a encontrar "estrelas do mar, ouriços, olhos, lulas e até uns caranguejos".



O coletivo Jazzanova regressa a Portugal este fim de semana, para concertos em Lisboa, Guimarães e Porto D. R.

No domingo estão previstas duas sessões, às 11h e às 15h, e na véspera, sábado, três apresentações, às 11h, 15h e 18h. Os bilhetes custam entre €20 e €40, mas as crianças até aos dois anos (inclusive) não pagam, desde que acompanhadas por um adulto com bilhete e contando que fiquem ao colo do adulto. No sábado seguinte, o espetáculo é levado ao Porto (Super Bock Arena) e a 30 de dezembro a Guimarães (Multiusos).3. Mestres na fusão de um jazz melodioso com outras estéticas musicais (como o funk, a soul e a disco), tendo-lhes sido apontados ao longo dos anos rótulos estilísticos como chill-out e nu-jazz, o coletivo de DJs e produtores musicais Jazzanova, formado em 1995, está de regresso a Portugal para concertos em Lisboa, Guimarães e Porto. As atuações têm como mote a apresentação de um projeto de revisão (e reimaginação) da música deixada pela editora de Detroit Strata Records e em palco os Jazzanova terão a companhia de DJ Amir.Esta sexta-feira, 15 de dezembro, o grupo alemão, um coletivo de orquestradores de som que recorre também a instrumentistas e cantores convidados para materializar ao vivo e em estúdio a música que imaginam e compõem, tem um concerto marcado na sala Lisboa ao Vivo, na capital do País. Seguem-se atuações em Guimarães, no sábado, 16 (Centro Cultural Vila Flor), e no Porto, no domingo, 17 (Casa da Música). O custo dos bilhetes varia entre os €26 e €28.

4. Se vive no Porto e está com vontade de dançar, sábado é um bom dia para aproveitar uma noite na pista de dança. O cubo do Plano B vai receber, neste 16 de dezembro, mais uma sessão do ciclo de curadoria de Moullinex (Luís Clara Gomes). Desta vez, o convidado do produtor, músico e DJ convocado para partilhar com ele a cabine é Joplyn, uma DJ, produtora e compositora sediada em Berlim. Os ritmos dançantes, entre a house e o techno, devem marcar esta atuação da dupla Joplyn-Moullinex.

5. O que esconde e o que revela uma árvore genealógica? Esta terá sido uma das perguntas a inquietar a atriz e encenadora Raquel Castro, antes de partir para a construção de uma peça - As Castro - que pode ser vista esta sexta-feira à noite, a partir das 21h30, no Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães. Os bilhetes custam €7,50.





Com interpretações de Tãnia Alves, Tónan Quito, Sara Inês Gigante e Sara de Castro, além da própria Raquel Castro, o espetáculo redunda de uma pesquisa sobre os antepassados da autora e encenadora, que a levou a "um mergulho em algumas histórias de famíla, nomeadamente do ramo materno". Foram revistos os percursos de vida de 300 antepassados e revelações encontradas serviram de matéria-prima artística. Já apresentada em Tomar e Oliveira do Bairro, no âmbito do projeto itinerante Odisseia Nacional do Teatro D. Maria II, As Castro chega agora ao Vila Flor.