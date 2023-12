Revelada causa de morte de Andre Braugher, ator de "Brooklyn Nine-Nine"

Andre Braugher, o ator de Brooklyn Nine-Nine, que morreu na passada segunda-feira, 11, terá sido vítima de cancro do pulmão. A informação foi confirmada esta quinta feira, 14, pela assessora do artista, a vários meios de comunicação internacionais.



Ao jornal The New York Times, Jennifer Allen garantiu que o ator de 61 anos já havia sido diagnosticado com cancro, meses antes de ter sido anunciada a sua morte. Anteriormente a assessora já tinha revelado que Andre Braugher tinha sido vítima daquilo a que descreveu como uma "breve doença".





O ator deixa a mulher - a atriz Ami Brabson -, que de Andre conheceu durante a série Homicide: Life on The Street, e os seus três filhos."Não acredito que foste tão cedo. Estou honrado por te ter conhecido, rido contigo, trabalhado contigo e por ter partilhado 8 anos gloriosos a observar o teu talento insubstituivel. Isto dói", escreveu no instagram Terry Crews, ator de Loiras à Força. "Ensinaste-me muito. Serei eternamente grato pela experiência de te ter conhecido. Obrigado pela tua sabedoria, pelos teus conselhos, a tua gentileza e amizade. As mais profundas condolências à tua esposa e família neste momento tão dificil. Mostraste-me como é uma vida bem vivida."Em 2014 a estrela já tinha admitido ter passado por alguns "obstáculos" na vida vida pessoal, e garantiu que já tinha parado de "beber álcool e fumar há alguns anos".Nascido em Chicago e formado pela Universidade de Stanford, o ator participou mais recentemente no filme She Said, que acompanha uma investigação do New York Times, e que divulga a história do abuso e má conduta sexual de Harvey Weinstein em relação às mulheres. Com Andre Braugher contracenaram também Carey Mulligan (participou no filme Grande Gatsby) e Zoe Kazan (de O Amor é Estúpido).O artista era ainda conhecido pelos seus papéis de Capitão Ray Holt, na série Brooklyn Nine-Nine, e de detetive Frank Pembleton em Homicide: Life on the Street. Em 1998 e 2006 foram estes os papéis que o levaram a vencer dois Emmys. No total foi galardoado 11 vezes entre 1996 e 2020.