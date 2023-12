Já é Natal nos palcos: 11 espetáculos para ver nos próximos dias

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Antes de chegar o Natal, aproveite para assistir a uma peça de teatro, um musical ou um concerto em família - e com os mais novos da família. Em Lisboa, não perca O Principezinho e A Bela e o Monstro e no Porto aproveite para levar os miúdos ao Circo de Natal do Coliseu, ou a ver peça O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá, inspirada no livro de Jorge Amado e encenada por António Afonso Parra.