Novas experiências gastronómicas no Porto

No Porto, há novos restaurantes com opções para todos os gostos. Do Escama, um santuário do peixe, passando pela Casa da Companhia, com o chef Duarte Batista aos comandos, até ao Espécie, aposta no segmento vegetariano, com muita criatividade, há muitos sabores a descobrir. Para os fãs de comida japonesa, o Tokkotai também está entre as novidades.