Depois de quatro anos de obras, o Mercado do Bolhão reabre no Porto

É já esta quinta-feira, dia 15 de setembro, que o público poderá voltar a entrar no centenário Mercado do Bolhão. Aos comerciantes tradicionais, juntam-se outros novos moradores.

Foram quatro anos de obras, mais de 22,3 milhões de euros investidos pelo município e a criação de um Mercado Temporário, no edifício do centro comercial La Vie, por onde passaram cerca de 6,5 milhões de pessoas. Agora que a obra de recuperação do edifício centenário do Mercado do Bolhão está terminada e que a imagem de Nossa Senhora da Conceição, a Santa Padroeira dos comerciantes, já está no edifício de sempre, é hora de abrir portas.