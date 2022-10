À descoberta dos sabores georgianos no Nadi!

As mais lidas GPS

O novo bistrô oferece uma variedade de pratos típicos da Geórgia. O objetivo é servir refeições mais leves e rápidas do que no TreeStory, o restaurante que Irina Giorgadze e a família abriram em Lisboa, em 2018.

A chef Sofio e o subchefe Giorgi Moisa, naturais da Geórgia, na cozinha do novo bistrô

O Nadi Bistrô! é o segundo restaurante que Irina Giorgadze e a família abrem em Lisboa desde 2018. O primeiro, TreeStory, apresenta-se como um espaço de slow food, para refeições sem pressa, com muitas pessoas reunidas à volta da mesa. Tem corrido tão bem que decidiram aventurar-se no segundo, o Nadi!, que abriu a 11 de julho no centro da cidade, junto ao Rato.